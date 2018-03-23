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Оргкомитет: норвежец Нортуг хочет вновь выступить в Югорском лыжном марафоне

Спорт
23 марта, 18:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В Югорском марафоне в 2017 году Нортуг финишировал вторым, пропустив вперед только россиянина Сергея Устюгова

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Петтер Нортуг

Петтер Нортуг

© EPA/PETER KLAUNZER

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг хочет принять участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 8 апреля. Об этом сообщил ТАСС директор гонки Сергей Крянин.

В Югорском марафоне в 2017 году Нортуг финишировал вторым, пропустив вперед только россиянина Сергея Устюгова.

"У Нортуга есть огромное желание опять выступить на Югорском марафоне. Окончательного ответа он еще не прислал, пока думает. Но у него есть еще время, мы будем очень рады его опять видеть у себя. И не только его, но и всех остальных лыжников", - отметил Крянин.

32-летний Нортуг не был включен в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018. Лыжник не смог выступить на январском чемпионате страны из-за болезни и в итоге не отобрался в национальную команду.

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