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Биатлонистка Домрачева примет решение о продолжении карьеры по окончании сезона

Спорт
23 марта, 18:56 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 23, марта. /ТАСС

Белорусская спортсменка в нынешнем сезоне завоевала золото Олимпиады в эстафете и серебро - в масс-старте

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Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

© AP Photo/Gregorio Borgia

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в вопросе продолжения карьеры биатлонистки намерена определиться после окончания нынешнего сезона. Об этом она рассказала журналистам.

31-летняя белорусская спортсменка в нынешнем сезоне завоевала золото Олимпиады в эстафете и серебро - в масс-старте.

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"Это больше зависит от меня, от моих ощущений, - ответила она на вопрос о продолжении карьеры. - Важно все взвесить и принять обдуманное решение. Оно не должно быть основано на эмоциях, мотивацию в спорте найти не так сложно, если ты любишь свое дело".

"О будущем подумаю после окончания сезона. Пока не могу ничего сказать на эту тему, но в ближайшем будущем расставлю точки над "i", - добавила она.

Биатлонистка в пятницу победила в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.

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