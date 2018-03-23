Биатлонистка Домрачева примет решение о продолжении карьеры по окончании сезона

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в вопросе продолжения карьеры биатлонистки намерена определиться после окончания нынешнего сезона. Об этом она рассказала журналистам.

31-летняя белорусская спортсменка в нынешнем сезоне завоевала золото Олимпиады в эстафете и серебро - в масс-старте.

"Это больше зависит от меня, от моих ощущений, - ответила она на вопрос о продолжении карьеры. - Важно все взвесить и принять обдуманное решение. Оно не должно быть основано на эмоциях, мотивацию в спорте найти не так сложно, если ты любишь свое дело".

"О будущем подумаю после окончания сезона. Пока не могу ничего сказать на эту тему, но в ближайшем будущем расставлю точки над "i", - добавила она.

Биатлонистка в пятницу победила в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.