Послы стран - участниц ЧМ-2018 приглашены в "Лужники" на матч России с Бразилией

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Послы стран - участниц чемпионата мира по футболу приглашены в "Лужники" на товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МИД РФ.

"Послы стран - участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетили товарищеский матч между сборными России и Бразилии на стадионе "Лужники", - информировали в дипведомстве. - Перед игрой дипломатам рассказали о развитии инфраструктуры и транспортной сети, правилах пользования паспортом болельщика, готовности стадионов и тренировочных баз, а также планируемых мерах по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018".

Товарищеская встреча между командами России и Бразилии проходит в пятницу на стадионе "Лужники" в Москве. Бразильская команда первой в отборочном цикле завоевала путевку на чемпионат мира, она считается одним из главных фаворитов предстоящего летом в России мирового первенства.