Власти Петербурга рассматривают возможность подачи заявки на проведение летней Олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2032 или 2036 году. Об этом говорится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запрос, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города - кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня", - ответил губернатор.

Депутаты предлагали использовать земельный участок во Фрунзенском районе под строительство центра океанографии и морской биологии с торговым центром, который в настоящее время планируют разместить рядом с Парком Интернационалистов, что вызывает общественный резонанс. Полтавченко в документе отметил, что проектом планировки данного земельного участка утверждено размещение резервного стадиона на 20 тыс. зрителей, баскетбольного комплекса на 5 тыс. зрителей и объектов спортивной детской академии с интернатом и крытым футбольным манежем.

В предыдущие годы Полтавченко неоднократно заявлял о готовности принять в Санкт-Петербурге летние Олимпийские игры 2024 или последующих годов. По его словам, уже в 2014 году у Санкт-Петербурга было около 70% инфраструктуры, необходимой для проведения Олимпиады. Также в свое время уверенность в том, что Петербург станет местом проведения летних Олимпийских игр заявляла прежний губернатор города Валентина Матвиенко. Первая попытка стать столицей летних Игр была предпринята еще в конце 90-х, когда Санкт- Петербург проиграл Афинам в борьбе за право принять Олимпиаду-2004.

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака сообщал, что Правительство РФ готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге. Но конкретных шагов по реализации идеи предпринято не было.