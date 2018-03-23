Скелетонистки Никитина и Орлова, пропустившие ОИ-2018, выступят на чемпионате России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Скелетонистки Елена Никитина и Мария Орлова, не допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, выступят на чемпионате России по бобслею и скелетону, который стартует 24 марта в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и бронзовый призер сочинской Олимпиады Никитина, чемпион ОИ-2014 Александр Третьяков, а также Орлова и Ольга Потылицына, показавшиеся тогда шестой и пятый результаты соответственно. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина, Орлова и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не захотел видеть этих спортсменов в числе участников Игр-2018.

"Орлова и Никитина выступят на чемпионате России, - отметила пресс-атташе федерации Анна Макарова. - В борьбу за награды вместе с Потылициной также вступят Рената Хузина, Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина, которая в этом году стала серебряным призером молодежного чемпионата мира".

В женском турнире, который пройдет в субботу, выступят 18 участниц. 25 марта в спор за награды чемпионата страны вступят мужчины-скелетонисты во главе с серебряным призером Олимпиады-2018 Никитой Трегубовым. Ожидается, что серьезную конкуренцию ему составят Третьяков и еще один участник ОИ-2018 Владислав Марченков. В мужских соревнованиях заявлено 26 спортсменов.