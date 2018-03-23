Бобслеистка Сергеева, в чьей пробе на ОИ нашли допинг, не выступит на чемпионате России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бобслеистка Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, не выступит на чемпионате России, который стартует 24 марта. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых прав на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б". CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

"Сергеева не сможет выступить на чемпионате России по причине своего отстранения. В настоящее время идет расследование обстоятельств нарушения ею антидопинговых правил", - отметил Зубков.

Сергеева вместе с Кочержовой являются серебряными призерами чемпионата Европы - 2017, который проходил в немецком Винтерберге.