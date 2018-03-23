Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бобслеистка Сергеева, в чьей пробе на ОИ нашли допинг, не выступит на чемпионате России

Спорт
23 марта, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

CAS признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых прав на Олимпиаде-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова

© AP Photo/Andy Wong

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бобслеистка Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, не выступит на чемпионате России, который стартует 24 марта. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых прав на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б". CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

"Сергеева не сможет выступить на чемпионате России по причине своего отстранения. В настоящее время идет расследование обстоятельств нарушения ею антидопинговых правил", - отметил Зубков.

Сергеева вместе с Кочержовой являются серебряными призерами чемпионата Европы - 2017, который проходил в немецком Винтерберге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
2
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
3
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама