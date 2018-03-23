Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

Движение по мосту через Волгу в Дубне планируют открыть в декабре 2018 года

Движение по мосту через Волгу в Дубне планируют открыть в декабре 2018 года 23 марта, 16:34

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России уступили команде Бразилии со счетом 0:3 в контрольном матче, который прошел на московском стадионе "Лужники".

В матче отличились Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар из-за полученной травмы не смог приехать в Россию. Кроме того, из-за тяжелых повреждений на сбор российской команды не были вызваны защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также форвард Александр Кокорин. Защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев получили небольшие повреждения на сборах, из-за чего пропустили матч с бразильцами.

Игрок "Спартака" Денис Глушаков сравнялся с Игорем Семшовым, Романом Широковым и Геннадием Литовченко по количеству встреч за национальную сборную, матч со командой Бразилии стал для капитана красно-белых 57-м. Защитник Юрий Жирков провел 81-й матч за сборную России, он вышел на девятое место по этому показателю. Рекордсменом по играм за сборную России является защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, на его счету 120 матчей. Вратарь Игорь Акинфеев провел за сборную России 104-й матч.

Российская сборная в последний раз уступала с разницей в три мяча в матче группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3).

После реконструкции "Лужники" приняли второй официальный матч. 11 ноября футболисты сборной России проиграли аргентинцам со счетом 0:1. На чемпионате мира "Лужники" примут четыре встречи группового этапа, в том числе матч открытия, игру 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

История встреч

Отечественная сборная встречалась с бразильцами 13 раз, одержав две победы при восьми поражениях. Впервые обыграть бразильцев советская команда сумела на Олимпиаде-1976 со счетом 2:0, где участвовали национальные сборные, представленные основными игроками. Голы забили Владимир Онищенко и Леонид Назаренко.

В 1980 году сборная СССР под руководством Константина Бескова победила бразильцев со счетом 2:1 в товарищеском матче на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, тогда отличились Федор Черенков и Сергей Андреев. В финале Олимпиады 1988 года в Сеуле советские футболисты победили бразильцев со счетом 2:1 в дополнительное время, однако в те годы уже выступали олимпийские сборные, составленные в основном из молодежи.

Трижды сборная Бразилии побеждала отечественные команды на чемпионатах мира. В 1958 году в шведском Гетеборге со счетом 2:0 (дважды отличился Вава), в 1982-м в испанской Севилье - 2:1 (на гол Андрея Баля ответили Сократес и Эдер), в 1994-м в американском Сан-Франциско - 2:0 (Ромарио и Раи - с пенальти).

Первый гол в ворота бразильцев в новейшей истории российской сборной был забит в товарищеском матче 1996 года, когда на стадионе "Динамо" в Москве соперники сыграли вничью - 2:2. В составе россиян голами отметились Владислав Радимов и Юрий Никифоров (с пенальти), у бразильцев отличились Донизетти и Роналдо (с пенальти). Через 10 лет сборные России и Бразилии вновь встретились в Москве, где на стадионе "Локомотив" южноамериканцы одержали победу со счетом 1:0, вновь забил Роналдо.

Предыдущая товарищеская встреча сборных России и Бразилии состоялась 25 марта 2013 года в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась вничью - 1:1. На мяч Виктора Файзулина ответил нападающий Фред.