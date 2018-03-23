Красноярский ФК "Тотем" стал коллективным послом чемпионата мира по футболу

ТАСС, 23 марта. Красноярский футбольный клуб "Тотем" стал коллективным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

"Тотем" был основан в 2003 году, команда является чемпионом мира 2016 года среди детских домов и школ- интернатов. В клубе наряду с другими ребятами тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома №1 и 20 детей из неблагополучных семей.

Представление клуба в качестве посла мирового первенства состоялось перед началом товарищеского матча между командами России и Бразилии (0:3), который прошел в "Лужниках".

"Это огромная честь для нашего клуба и большой стимул для наших ребят, ведь теперь на них большая ответственность, - отметил основатель ФК "Тотем" Сергей Горбунов. - Мне особенно радостно, ведь это признание, что наша 15-летняя работа была не напрасна".

Игроки "Тотема" во время чемпионата мира проведут матчи с воспитанниками детских домов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Федеральными послами ЧМ-2018 ранее стали голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, бывший капитан сборной России Алексей Смертин, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, советский футболист, олимпийский чемпион Никита Симонян, телеведущая Яна Чурикова, теле- и радиоведущий, шоумен Сергей Белоголовцев, российский общественный деятель, ученый- зоолог Николай Дроздов, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, бывший капитан сборной России Сергей Семак, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и актер, сценарист и телеведущий Сергей Светлаков.