Определились победители второго дня Всероссийских соревнований для паралимпийцев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Завершился второй день Всероссийских соревнований для спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.

Победителем соревнований по биатлону в классе "сидя" на дистанции 7,5 км стал Роман Петушков. На втором месте расположился Иван Голубков, третьим стал Александр Давидович. Среди спортсменов, выступающих "стоя", золотую медаль завоевал Владислав Лекомцев, серебряным призером стал Александр Проньков, бронзовым - Иван Кодлозеров. Среди биатлонистов, выступающих в категории слабовидящих спортсменов, первым стал Станислав Чохлаев (спортсмен- ведущий - Олег Колодейчук), второе место занял Александр Артемов (спортсмен-ведущий - Илья Черепанов), третьим стал Николай Полухин (спортсмен-ведущий - Эдуард Березин).

Также в четверг состоялись игры второго круга соревнований по следж-хоккею. Команда Удмуртской Республики обыграла сборную Санкт-Петербурга со счетом 8:1. Команда "Югра" разгромила хоккеистов "Башкирских Пиратов" со счетом 17:0. Подмосковный "Феникс" выиграл у команды "Ястребы" из Оренбургской области со счетом 4:1.

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля "Пересвет" в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.

Турниры для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.

В данный момент в России также проходят Всероссийские соревнования для спортсменов, не допущенных до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Проводятся турниры по биатлону, лыжным гонкам, бобслею и конькобежному спорту. Призовые победителям и медалистам этих стартов также составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.