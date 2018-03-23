"Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 марта. Казанский "Ак Барс" вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятом матче четвертьфинальной серии "Ак Барс" на своей площадке победил магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1.

В составе "Металлурга" отличился Войтек Вольски (7-я минута). За "Ак Барс" шайбы забросили Владимир Ткачев (1), Ярослав Косов (5), Иржи Секач (23). Счет в серии до четырех побед стал 4-1.

Во втором периоде защитник "Металлурга" Сергей Терещенко применил силовой прием против нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова, из-за чего игрок казанской команды упал на спину и ударился головой об лед. Зарипов сумел подняться только при помощи врачей и не смог продолжить встречу. Судьи не стали наказывать удалением Терещенко.

В полуфинале "Ак Барс" сыграет с победителем серии между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором", счет в серии 3-2 в пользу клуба из Уфы.