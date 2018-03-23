Сорокин: болельщики покинули трибуны "Лужников" после матча Россия - Бразилия за 11 минут

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Болельщики полностью покинули трибуны стадиона "Лужники" после контрольного матча между сборными России и Бразилии через 11 минут после финального свистка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Матч между сборными России и Бразилии был официальным тестовым перед чемпионатом мира. После первой игры на реконструированном стадионе (в ноябре 2017 года российская сборная принимала аргентинцев и уступила со счетом 0:1) болельщики с верхнего яруса не могли покинуть арену около часа.

"Сегодня последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка, это хороший показатель. С точки зрения организации все прошло штатно, схемы выгрузки сработали. Сейчас я нахожусь рядом с представителем ФИФА Колином Смитом, никаких нареканий по организации матча нет", - добавил Сорокин.

Он также отметил, что зрители не испытали проблем с доступом к близлежащим станциям метро. "Мы видим, что никаких сложностей и заторов нет. Есть плотный поток, но для такой аудитории это нормально", - сказал Сорокин.

Сборная России уступила бразильцам со счетом 0:3. 27 марта российская команда в Санкт-Петербурге проведет контрольный матч против французов.