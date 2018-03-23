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Голландская полиция задержала 28 английских болельщиков за беспорядки в Амстердаме

Спорт
23 марта, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Болельщики бросали бутылки в представителей правоохранительных органов

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ТАСС, 23 марта. Голландская полиция задержала 28 английских фанатов за общественные беспорядки в преддверии матча между сборными Нидерландов и Англии по футболу, который пройдет в Амстердаме. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Сборная Нидерландов в пятницу проведет товарищеский матч против сборной Англии. Встреча пройдет на "Амстердам- Арене", начало игры - 22:45 мск.

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В центре Амстердама было увеличено присутствие полиции, чтобы справиться с беспорядками. Болельщики бросали бутылки в представителей правоохранительных органов. В полиции не назвали точное число сотрудников, которые были привлечены к работе из-за приезда англичан, но подтвердили, что в столице на улицах в качестве патрулей присутствует большое количество полицейских.

Как сообщает издание DaiIy Mail, фанаты обливали пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу. Один из болельщиков выкинул в воду велосипед, другой фанат разделся до нижнего белья и искупался в воде.

Согласно официальным данным, 5200 английских болельщиков купили билеты на матч. При этом сообщается, что в Амстердам приехало вдвое больше англичан.

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. Позднее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе, позднее аналогичные материалы были представлены рядом других британских СМИ. При этом российская сторона отрицала наличие проблемы с футбольными хулиганами в стране и неоднократно призывала иностранных болельщиков не опасаться за безопасность на турнире.

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