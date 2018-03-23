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Российский гроссмейстер Крамник сыграл вничью с Каруаной в 11-м туре турнира претендентов

Спорт
23 марта, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Алексей Насыров/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии 11-го тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Партии китайца Дин Лижэня и россиянина Александра Грищука, армянина Левона Ароняна и россиянина Сергея Карякина продолжаются.

Каруана сохранил лидерство с семью очками. Второе место занимает Мамедьяров (6,5).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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