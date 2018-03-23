"Локомотив" и "Амкар" не будут комментировать ничего по поводу переноса матча

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы "Локомотив" и "Амкар" договорились, что не будут ничего комментировать по теме переноса матча 24-го тура чемпионата России между командами из Перми в Москву до окончания игры. Об этом журналистам сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

В четверг оба клуба объявили о переносе игры, которая изначально должна была пройти в Перми, на стадион "РЖД-Арена" в Москве. При этом "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получит всю прибыль от билетной программы.

"Мы с "Амкаром" договорились, что до окончания матча ничего не комментируем", - сказал Геркус.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сказал, что премьер-лига получила письмо по поводу переноса, и он узнает, чем мотивировано это решение. "Если два клуба договорились, то матч состоится", - отметил глава столичного клуба.

"Локомотив" лидирует в чемпионате России с 49 очками, опережая идущий вторым "Спартак" на пять очков.