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"Локомотив" и "Амкар" не будут комментировать ничего по поводу переноса матча

Спорт
23 марта, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В четверг оба клуба объявили о переносе игры, которая изначально должна была пройти в Перми, на стадион "РЖД-Арена" в Москве

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Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы "Локомотив" и "Амкар" договорились, что не будут ничего комментировать по теме переноса матча 24-го тура чемпионата России между командами из Перми в Москву до окончания игры. Об этом журналистам сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

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В четверг оба клуба объявили о переносе игры, которая изначально должна была пройти в Перми, на стадион "РЖД-Арена" в Москве. При этом "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получит всю прибыль от билетной программы.

"Мы с "Амкаром" договорились, что до окончания матча ничего не комментируем", - сказал Геркус.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сказал, что премьер-лига получила письмо по поводу переноса, и он узнает, чем мотивировано это решение. "Если два клуба договорились, то матч состоится", - отметил глава столичного клуба.

"Локомотив" лидирует в чемпионате России с 49 очками, опережая идущий вторым "Спартак" на пять очков.

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