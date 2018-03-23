Черчесов заявил, что ему приходится строить сборную России по футболу с нуля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову приходится строить национальную команду с нуля. Об этом он рассказал на пресс- конференции после матча с бразильцами.

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеском матче, который прошел в московских "Лужниках". Из-за тяжелых травм на сбор российской команды не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений, полученных во время сбора, в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

"Сказалось ли отсутствие травмированных? Понятно, что это важные для нас игроки, но надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других игроков команды. Но если разобраться, то, получается, снова строим с нуля", - сказал Черчесов.

"Буквально за тридцать секунд до каждого гола у нас уже стоял игрок на замену. Уже чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, но не успевали выпускать свежих игроков. Инициативу в таких матчах отдавать нельзя. Посмотрим, что надо срочно изменить", - рассказал главный тренер сборной России.

"Мне понравились отдельные моменты, - продолжил специалист. - Когда набегаешься, сложно отбирать у этих ребят [бразильцев] мяч. Мы делали отдельные ошибки. Перескочить на другой уровень через несколько ступенек нам сложно".

"У нас было не просто желание играть, но выиграть. Если сравнивать с аргентинцами, испанцами и бельгийцами, то уровень примерно одинаковый, но системы игры разные", - заключил Черчесов.