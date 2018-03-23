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Газзаев: матч со сборной Бразилии станет хорошим уроком для футболистов РФ перед ЧМ-2018

Спорт
23 марта, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пятницу сборная России уступила бразильцам со счетом 0:3

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной Бразилии поможет российской национальной команде сделать правильные выводы относительно своей игры перед домашним чемпионатом мира по футболу. Такое мнение ТАСС выразил бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

В пятницу сборная России уступила бразильцам со счетом 0:3. Матч состоялся в Москве на стадионе "Лужники".

"Очень важно, что на фоне команды, которая претендует на победу на чемпионате мира, мы увидели в каком направлении надо двигаться российской команде. В матчах с такими соперниками видны проблемы нашей сборной, которые надо стремиться решать и улучшать свою игру. Хорошо, что играем с такими сильными сборными, как Бразилия, Франция, Аргентина, это пойдет на пользу и поможет сделать правильные выводы перед чемпионатом мира. Не нужно посыпать голову пеплом, мы понимали, что на сегодняшний день уровень национальной сборной таков, что мы не способны обыграть [сборную] Бразилии", - отметил Газзаев.

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Эксперт назвал результат матча абсолютно закономерным. "О положительных моментах в игре говорить сегодня особенно не приходится, одного старания мало. До счета 0:3 у нашей сборной не было ни одного опасного момента, были лишь неплохие подходы, но этого мало. Начали активно, пытались прессинговать, но этого хватило максимум на 15 минут", - считает Газзаев.

Также Газзаев отметил игру вратаря российской сборной Игоря Акинфеева. "Если бы не великолепная игра Акинфеева, счет мог бы быть более крупным, он делал немыслимые спасения. Из полевых игроков выделил бы [Александра] Головина, который очень старался и сыграл на хорошем уровне", - подытожил собеседник агентства.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с командой Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.

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