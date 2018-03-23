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Двукратная олимпийская чемпионка лыжница Ковальчик объявила о завершении карьеры

Спорт
23 марта, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

35-летняя Ковальчик является двукратной олимпийской чемпионкой, серебряной и дважды бронзовой медалисткой

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ТАСС, 23 марта. Польская лыжница Юстина Ковальчик завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Przeglad Sportowy.

35-летняя Ковальчик является двукратной олимпийской чемпионкой, серебряной и дважды бронзовой медалисткой. В Ванкувере в 2010 году она выиграла в масс-старте на 30 км классическим стилем, в Сочи в 2014 году - гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Спортсменка дважды побеждала на чемпионатах мира, трижды становилась серебряным и трижды бронзовым призером.

"Когда я бежала на этапе в Планице, то знала, что это моя последняя гонка на Кубке мира, - сообщила Ковальчик. - Я сомневаюсь, что поменяю свое решение. Чемпионат мира (мировое первенство по лыжным гонкам проходит раз в два года, следующий турнир состоится в 2019 году - прим. ТАСС)? Только если понадоблюсь команде в эстафете".

"Я хочу заниматься лыжными марафонами. Просто эти марафоны не смогут помешать моей новой работе. Что это за работа вы узнаете позже", - добавила спортсменка.

Ковальчик четыре раза подряд выиграла престижную лыжную многодневку "Тур де Ски" (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14), что является рекордным достижением как для женских, так и для мужских лыжных гонок. Четырежды полячка выигрывала Кубок мира (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13). Всего Ковальчик 50 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира и 104 раза поднималась на подиум. В истории лыжных гонок только норвежка Марит Бьорген лучше выступала на Кубке мира (114 побед и 184 попаданий на подиум).

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