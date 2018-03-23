Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: сборная РФ по футболу должна продолжать играть с командами топ-уровня после неудач

Спорт
23 марта, 22:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Российские футболисты проиграли в товарищеском матче команде Бразилии со счетом 0:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России должны продолжать играть с соперниками высочайшего уровня, несмотря на разгромные поражения. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Российские футболисты проиграли в товарищеском матче команде Бразилии со счетом 0:3, матч состоялся в пятницу на столичной арене "Лужники".

Галерея
11 фото
Футболисты сборной Бразилии
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

"Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад, - сказал Мутко. - Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю".

"Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия - это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось", - добавил Мутко.

Следующий товарищеский матч россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против сборной Франции, начало - 19:00 мск. "С Францией игра будет несколько другого стиля. Бразильцы любят контролировать мяч, взрываться и забивать, а французы показывают скоростной футбол, быстрые атаки. Нам будет не менее сложно", - отметил Мутко.

Смотрите также

Тренер сборной Бразилии по футболу выделил в составе россиян Акинфеева и линию нападения

Самедов: футболистам сборной России надо сделать выводы после разгрома от бразильцев

Черчесов заявил, что ему приходится строить сборную России по футболу с нуля

Дворкович: сборная России заслужила гол в матче с бразильцами, но не использовала моменты

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
2
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
3
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Мединский: "Студия театрального искусства" Женовача может стать филиалом МХТ
7
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама