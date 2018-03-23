Мутко: сборная РФ по футболу должна продолжать играть с командами топ-уровня после неудач

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России должны продолжать играть с соперниками высочайшего уровня, несмотря на разгромные поражения. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Российские футболисты проиграли в товарищеском матче команде Бразилии со счетом 0:3, матч состоялся в пятницу на столичной арене "Лужники".

"Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад, - сказал Мутко. - Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю".

"Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия - это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось", - добавил Мутко.

Следующий товарищеский матч россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против сборной Франции, начало - 19:00 мск. "С Францией игра будет несколько другого стиля. Бразильцы любят контролировать мяч, взрываться и забивать, а французы показывают скоростной футбол, быстрые атаки. Нам будет не менее сложно", - отметил Мутко.