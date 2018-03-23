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Мутко: организация матча Россия - Бразилия предварительно заслуживает неплохой оценки

Спорт
23 марта, 22:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Российские футболисты проиграли в товарищеском поединке бразильцам со счетом 0:3

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа организаторов футбольного матча Россия - Бразилия, по предварительной информации, заслуживает неплохой оценки. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Российские футболисты проиграли в товарищеском поединке бразильцам со счетом 0:3. Встреча состоялась на столичной арене "Лужники".

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин ранее сообщил ТАСС, что болельщики покинули "Лужники" через 11 минут после финального свистка. Организаторы матча уделили особое внимание разделению потоков, когда зрители следовали к станциям МЦК и метро, в итоге все болельщики вышли с матча организованно и без давки.

"Пока сложно сказать, нужно какое-то время, чтобы подвести итоги, оперативный штаб работает. По предварительной информации, мы сделали выводы, неплохая оценка, - сказал Мутко. - Мы посмотрим, что еще можно сделать, есть ли проблемы. Это тестовый матч, все службы тестируются, надеюсь, что каких-то других проблем не было".

"Я тоже обратил внимание, что многие болельщики стали покидать стадион до окончания матча. Может, это было из опасений [давки]", - добавил Мутко.

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