Алвес: матч со сборной России по футболу стал хорошим испытанием для бразильцев перед ЧМ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Игра со сборной России стала хорошим испытанием для бразильских футболистов перед чемпионатом мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник Дани Алвес.

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеской встрече, которая прошла в московских "Лужниках".

"Мы знали, что сборная России играет от обороны, это было хорошее для нас испытание на пути подготовки к чемпионату мира, - считает Алвес. - Игра была зрелищной, мы продолжим подготовку к турниру. Я не знал, что финал будет на этом стадионе, поэтому вернуться сюда - это большая мечта для всех нас. Мы будем шаг за шагом идти к этой цели, постараемся пройти все этапы на пути к финалу".

"Игры чемпионата мира будут проходить на другом уровне - прежде всего, не будет так холодно. Как нам мяч? Для игроков отличный, для вратарей не очень", - заключил футболист сборной Бразилии.

"У сборной России хороший уровень обороны"

Полузащитник сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Коутиньо, в свою очередь, отметил, что российская команда обладает обороной хорошего уровня.

"У России хороший уровень обороны, но игроков точно не могу выделить. Второй тайм мы играли лучше, поэтому уезжаем очень довольные. Сначала нам было сложно играть против пяти защитников, но со временем мы сделали несколько перестановок, после которых стало проще. Нападающим стало проще, когда сборная России опустилась немного в защиту", - заключил бразильский полузащитник.

Бразильский полузащитник Виллиан, в 2013 году выступавший в составе махачкалинского "Анжи", по итогу матча с россиянами выделил игру Александра Головина, отметив, что бразильцы добились прекрасного результата.

"Это отличный для нас результат, мы играли очень хорошо, - считает Виллиан. - В первом тайме у нас были небольшие сложности, так как сборная России оборонялась большим числом. Во втором тайме мы смогли найти свободные зоны и забить голы".

"Я говорил с [Федором] Смоловым и [Юрием] Жирковым, это оба классные футболисты, и я рад, что играл с ними вместе [в "Анжи"]. По игре против сборной России могу выделить [Александра] Головина", - заключил бразилец.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.