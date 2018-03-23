Сербский теннисист Джокович проиграл третий матч подряд впервые с 2007 года

ТАСС, 23 марта. Серб Новак Джокович проиграл французу Бенуа Пэру в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Майами (призовой фонд - $7,97 млн).

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 в пользу француза. 30-летний Джокович был посеян на турнире под девятым номером. В третьем круге Пэр сыграет с сербом Филипом Крайиновичем (22).

Пэр впервые в карьере обыграл серба. Ранее теннисисты встречались один раз на турнире в американском Цинциннати в 2015 году. Тогда победу одержал Джокович (7:5, 6:2).

Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2007 года. Ранее он уступил японцу Таро Дэниэлу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе и южнокорейцу Чон Хёну в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Серб является 12-кратным победителем турниров Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Он возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 223 недель. Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге.