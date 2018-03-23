Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сербский теннисист Джокович проиграл третий матч подряд впервые с 2007 года

Спорт
23 марта, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Во втором круге турнира ATP в Майами серб уступил французу Бенуа Пэру со счетом 3:6, 4:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Новак Джокович

Новак Джокович

©  EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 23 марта. Серб Новак Джокович проиграл французу Бенуа Пэру в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Майами (призовой фонд - $7,97 млн).

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 в пользу француза. 30-летний Джокович был посеян на турнире под девятым номером. В третьем круге Пэр сыграет с сербом Филипом Крайиновичем (22).

Пэр впервые в карьере обыграл серба. Ранее теннисисты встречались один раз на турнире в американском Цинциннати в 2015 году. Тогда победу одержал Джокович (7:5, 6:2).

Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2007 года. Ранее он уступил японцу Таро Дэниэлу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе и южнокорейцу Чон Хёну в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Серб является 12-кратным победителем турниров Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Он возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 223 недель. Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
2
Коган: Загитова проявила себя бойцом, решившись на повтор неудавшихся элементов
3
Канадская фигуристка Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова - пятая
4
Матч Россия - Бразилия разочаровал игрой команды Черчесова, но порадовал организацией
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
7
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама