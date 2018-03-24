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Сборная Саудовской Аравии по футболу сыграла вничью с украинцами в товарищеском матче

Спорт
24 марта, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Встреча, прошедшая в испанской Марбелье, завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 24 марта. Футбольная сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командой Украины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в испанской Марбелье, завершилась со счетом 1:1.

В составе украинской сборной гол забил Артем Кравец (32-я минута), за команду Саудовской Аравии отличился Саид Аль-Мувалад (38).

Сборная Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года сыграет с командами России, Уругвая и Египта. Встреча Россия - Саудовская Аравия состоится 14 июня на стадионе "Лужники" и станет матчем открытия турнира.

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