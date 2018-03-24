Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира

ТАСС, 24 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:8 в дополнительном энде проиграла команде Южной Кореи в 11-м матче предварительного раунда чемпионата мира. Мировое первенство проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. После шести эндов россиянки вели в счете - 7:1, но позволили соперницам сравнять счет и перевести игру в экстра-энд.

В турнирной таблице сборная России занимает четвертое место, одержав шесть побед при четырех поражениях. Ранее гарантировали себе выход в следующую стадию сборные Канады, Швеции и Южной Кореи. В следующем матче в субботу российские керлингистки сыграют с командой Дании (02:00 мск).

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.