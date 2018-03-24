Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" вышел в финал Еврокубка

ТАСС, 24 марта. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 79:69 обыграл итальянскую команду "Реджо-Эмилия" в ответном матче полуфинальной серии Еврокубка. Встреча прошла в Италии.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард российской команды Марди Коллинз. Он набрал 22 очка, сделал восемь подборов и три результативных передачи.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу российского клуба, первая полуфинальная встреча также завершилась победой "Локомотива-Кубань" (82:65) на своей площадке.

Соперником краснодарской команды в финале станет турецкий клуб "Дарюшшафака", который в двух матчах полуфинальной серии победил немецкую "Баварию".

Финал также проводится до двух побед. Первый матч будет сыгран 10 апреля, второй - 13 апреля. 16 апреля, если понадобится, состоится решающая третья игра.