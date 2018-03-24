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Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" вышел в финал Еврокубка

Спорт
24 марта, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В ответном матче 1/2 финала российский клуб победил итальянскую команду "Реджо-Эмилия" со счетом 79:69

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Болельщики БК "Локомотив-Кубань"

Болельщики БК "Локомотив-Кубань"

© Сергей Кузнецов/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 79:69 обыграл итальянскую команду "Реджо-Эмилия" в ответном матче полуфинальной серии Еврокубка. Встреча прошла в Италии.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард российской команды Марди Коллинз. Он набрал 22 очка, сделал восемь подборов и три результативных передачи.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу российского клуба, первая полуфинальная встреча также завершилась победой "Локомотива-Кубань" (82:65) на своей площадке.

Соперником краснодарской команды в финале станет турецкий клуб "Дарюшшафака", который в двух матчах полуфинальной серии победил немецкую "Баварию".

Финал также проводится до двух побед. Первый матч будет сыгран 10 апреля, второй - 13 апреля. 16 апреля, если понадобится, состоится решающая третья игра.

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