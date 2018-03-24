Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристка Сотскова недовольна результатом на ЧМ, но считает участие в нем важным опытом

Спорт
24 марта, 0:52 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 24, марта. /ТАСС

Россиянка показала восьмой результат по итогам двух программ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова недовольна и своим катанием, и результатами чемпионата мира в Милане, однако спортсменка считает, что участие в турнире и весь олимпийский сезон в целом подарили ей бесценный опыт. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката произвольной программы.

Сотскова стала на чемпионате мира восьмой, получив в сумме короткой и произвольной программ 196,61 балла.

"Прокатом недовольна, местом недовольна, баллами недовольна, были ошибки, работаем дальше. Сегодня я выходила на лед более уверенной и спокойной, так как мне хотелось завершить этот сезон хорошим прокатом, но, к сожалению, получилось не все. И все-таки участие в турнире и весь сезон в целом были плодотворными, это был бесценный опыт, и по большей части я справилась", - рассказала Сотскова.

Фигуристка отметила, что Олимпийские игры в Пхёнчхане ее изменили. "После Игр я стала новым человеком, стала по-другому ко всему относиться, сейчас уверенность ко мне вернулась снова. У меня свои цели и задачи, я не зацикливаюсь на катании конкуренток", - отметила фигуристка.

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
2
Канадская фигуристка Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова - пятая
3
Матч Россия - Бразилия разочаровал игрой команды Черчесова, но порадовал организацией
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
6
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
7
Евгения Медведева: благодарность и эмоции людей — зеленый свет, чтобы двигаться дальше
Темы дня
Новости партнеров
Реклама