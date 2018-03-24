Фигуристка Сотскова недовольна результатом на ЧМ, но считает участие в нем важным опытом

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова недовольна и своим катанием, и результатами чемпионата мира в Милане, однако спортсменка считает, что участие в турнире и весь олимпийский сезон в целом подарили ей бесценный опыт. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката произвольной программы.

Сотскова стала на чемпионате мира восьмой, получив в сумме короткой и произвольной программ 196,61 балла.

"Прокатом недовольна, местом недовольна, баллами недовольна, были ошибки, работаем дальше. Сегодня я выходила на лед более уверенной и спокойной, так как мне хотелось завершить этот сезон хорошим прокатом, но, к сожалению, получилось не все. И все-таки участие в турнире и весь сезон в целом были плодотворными, это был бесценный опыт, и по большей части я справилась", - рассказала Сотскова.

Фигуристка отметила, что Олимпийские игры в Пхёнчхане ее изменили. "После Игр я стала новым человеком, стала по-другому ко всему относиться, сейчас уверенность ко мне вернулась снова. У меня свои цели и задачи, я не зацикливаюсь на катании конкуренток", - отметила фигуристка.

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.