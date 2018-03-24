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Коган: Загитова проявила себя бойцом, решившись на повтор неудавшихся элементов

Спорт
24 марта, 1:07 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Генеральный директор федерации фигурного катания считает важным, что спортсменки гарантировали максимальную квоту на следующее мировое первенство

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МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова проявила себя на чемпионате мира настоящим бойцом, пойдя на повтор неудавшихся элементов в произвольном прокате. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Загитова шла второй после короткой программы, но упала трижды по ходу произвольной. В итоге на первом в карьере чемпионате мира она стала пятой.

"Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно - показала себя бойцом. Жаль, что не все получилось у Маши [Сотсковой]. Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира", - сказал Коган.

Чемпионат мира завершится 25 марта.

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