Коган: Загитова проявила себя бойцом, решившись на повтор неудавшихся элементов

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова проявила себя на чемпионате мира настоящим бойцом, пойдя на повтор неудавшихся элементов в произвольном прокате. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Загитова шла второй после короткой программы, но упала трижды по ходу произвольной. В итоге на первом в карьере чемпионате мира она стала пятой.

"Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно - показала себя бойцом. Жаль, что не все получилось у Маши [Сотсковой]. Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира", - сказал Коган.

Чемпионат мира завершится 25 марта.