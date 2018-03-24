Сборная России сохранила максимальную квоту в женском одиночном катании на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России сохранила максимальную квоту в женском одиночном катании по результатам чемпионата мира 2018 года. Таким образом, на чемпионате мира в 2019 году смогут выступить три российские спортсменки.

В пятницу завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира в Милане. Россиянка Алина Загитова заняла пятое место, Мария Сотскова - восьмое, Станислава Константинова - 19-е. Победу одержала канадка Кэйтлин Осмонд.

Для получения максимальной квоты на следующий чемпионат мира сумма мест двух лучших фигуристок команды не должна превышать 13. Пятое место Загитовой и восьмое место Сотсковой позволили российской сборной сохранить квоту.

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта. Следующий чемпионат мира пройдет в марте 2019 года в японской Сайтаме.