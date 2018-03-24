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Сборная Египта по футболу проиграла португальцам, Роналду оформил дубль

Спорт
24 марта, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Португальский форвард оба мяча забил в компенсированное время

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/MELANIE DUCHENE

ТАСС, 24 марта. Сборная Египта по футболу уступила команде Португалии со счетом 1:2 в товарищеском матче, который прошел в швейцарском Цюрихе.

Счет на 56-й минуте открыл форвард сборной Египта Мохаммед Салах. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сравнял счет на второй добавленной к матчу минуте. На пятой компенсированной минуте он забил второй гол и принес своей команде победу. В обоих случаях португальцу ассистировал Рикардо Куарежма.

В следующем матче 26 марта сборная Португалии сыграет с командой Нидерландов в Женеве. Команда Египта 27 марта в Цюрихе встретится со сборной Греции. Обе встречи будут носить товарищеский характер.

Сборная Египта на чемпионате мира 2018 года попала в группу А вместе со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии. Встреча египтян и россиян состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Португальцы на чемпионате мира сыграют в группе В с командами Испании, Ирана и Марокко.

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