Васильев: фигуристка Загитова на ЧМ оказалась не готова к тому, что может ошибаться

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Алина Загитова психологически надломилась после первой ошибки в произвольном прокате, ценой этому стало отсутствие медали чемпионата мира в Милане. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Олег Васильев.

Загитова, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольной допустила три падения и стала только пятой. Лидировавшая итальянка Каролина Костнер также не справилась с прокатом, став четвертой. Выиграла турнир канадка Кэйтлин Осмонд, второе место заняла японка Вакаба Хигути, третье - ее соотечественница Сатоко Мияхара.

"Ее первая ошибка на лутце была чисто технической, а дальше все покатилось под откос. Предполагаю, что Алина сама не ожидала от себя такой ошибки - разминка была просто идеальной, чувствовала себя совершенно адекватно, но упала с первого прыжка, и ее будто заклинило. Это было видно по ее лицу, я сидел близко, она не понимала, что ей делать", - рассказал Васильев.

"Это печально, потому что она может выигрывать, даже допуская ошибки. Но она не допустила такой мысли, что и привело к известному результату, - считает Васильев. - Так бывает, что спортсмен после победы на Олимпиаде остается без медали, ваш покорный слуга в 1984 году пережил то же самое, и тому были свои причины. Не надо забывать, что после Олимпиады у Алины не было возможности для регулярных тренировок - слишком много всего происходило, что отнимало время".

Медведева - уникум

Тренер высказал мнение, что после подобного результата Загитовой, стоит с еще большим уважением относиться к победам Евгении Медведевой, которая на протяжении двух лет до этого выступала без спадов и не знала себе равных. "Сегодняшняя ситуация показывает, что Женя Медведева действительно уникум, она не один сезон держалась на вершине, тянула мировое катание вперед. Только травма не позволила ей завершить олимпийское четырехлетие золотом, его взяла Загитова, влетевшая в женское катание, как комета. Сейчас вопрос к окружению Алины - нужно ли было ехать на чемпионат мира, раз не было нормальной подготовки, или нужно было отказываться от разных приглашений, и можно ли было выбирать, но задним умом мы все горазды", - отметил Васильев.

Тренер отметил успехи российских юниорок на последнем чемпионате мира, но, по его мнению, победы на этом уровне не гарантируют золотых медалей в дальнейшем. "Да, на юниорском чемпионате мира в Софии наши девочки показали космическое катание, но им до взрослого уровня ждать два года, и за это время многое может произойти. В юниорах все гениально, но мы не знаем, что будет, когда настанет пора выступать во взрослом катании. Отсюда и тревога за эту дисциплину - серая зона непонятности".

"Накануне мы обсуждали с тренером Осмонд расклад на короткую программу, он сказал, что является реалистом и понимает - первые два места заняты, шанс есть только на бронзу. На первое место претендовали Каролина и несбиваемая Алина. Как оказалось, такая позиция приводит к наиболее продуктивному катанию - ты не ждешь пьедестала, просто делаешь свою работу", - рассказал Васильев.

"Но если объективно оценивать последнее четырехлетие, у нас в женском катании безусловный позитив - на 99 процентов мы остаемся законодателями мод, и у нас снова полная квота на следующий чемпионат мира", - отметил специалист.