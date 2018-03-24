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Южный вышел в третий круг турнира ATP в Майами

Спорт
24 марта, 3:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Россиянин в трех сетах обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга

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ТАСС, 24 марта. Россиянин Михаил Южный обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Майами (призовой фонд - $8,9 млн).

Встреча завершилась счетом 4:6, 6:4, 6:2. 35-летний россиянин в следующем круге встретится с американцем Джоном Изнером (14-й номер посева).

Ранее россиянин Андрей Рублев (27) на этой же стадии уступил канадцу Вашеку Поспишилу - 6:7 (5:7), 4:6.

Финал турнира пройдет 1 апреля. Победителем в прошлом году стал швейцарец Роджер Федерер.

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