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Нападающий "Бостона" Пастрняк стал первой звездой дня в НХЛ

Спорт
24 марта, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Чешский хоккеист забросил победную шайбу и отдал результативную передачу в матче с "Далласом"

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 24 марта. Чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

21-летний хоккеист забросил победную шайбу и отдал результативную передачу в гостевом матче с "Далласом" (3:2).

Второй звездой дня стал нападающий "Нью-Джерси" Тейлор Холл, отдавший две результативные передачи и забросивший победную шайбу в овертайме гостевого матча с "Питтсбургом" (4:3).

Третьей звездой признан вратарь "Монреаля" Антти Ниеме, который оформил шатаут в домашнем матче с "Баффало" (3:0). На его счету 35 отраженных бросков.

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