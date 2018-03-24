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Хоккеист "Ак Барса" Зарипов получил сотрясение мозга в матче с "Металлургом"

Спорт
24 марта, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Зарипов ударился головой о лед после силового приема соперника

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

©  Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов получил сотрясение мозга в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом" (3:1). Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

В пятницу во втором периоде встречи Зарипов попал под силовой прием от хоккеиста гостевой команды Сергея Терещенко, после чего ударился головой о лед и больше на площадке не появлялся. "Ак Барс" выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал.

"Было обследование, у Зарипова небольшое сотрясение мозга. Ему рекомендовали покой дня три-четыре. Ничего серьезного нет, он будет готовиться к следующей серии. Очень сильно надеемся, что он восстановится к первому матчу финала конференции, потому что ничего серьезного нет", - отметил генменеджер.

Судьи не наказали Терещенко удалением. "Не видел, был ли удар в голову или нет. Когда смотрели эпизод после игры, показалось, что основной удар был когда он (Зарипов) падал", - добавил собеседник агентства.

В полуфинале "Ак Барс" сыграет с победителем серии между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором", счет в серии 3-2 в пользу клуба из Уфы.

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