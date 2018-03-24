Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

ТАСС, 24 марта. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Австралии.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 21,164 секунды. Второе время показал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен (1.21,828). Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.21,838). В третьем сегменте квалификации финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас врезался в ограждение, повредил машину и сошел с трассы.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезон в "Формуле-1", не смог выйти во второй сегмент квалификации и стал 19-м (1.24,922). Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл показал 14-е время (1.24.230).

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье.