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Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

Спорт
24 марта, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал 19-м

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/JOE CASTRO

ТАСС, 24 марта. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Австралии.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 21,164 секунды. Второе время показал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен (1.21,828). Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.21,838). В третьем сегменте квалификации финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас врезался в ограждение, повредил машину и сошел с трассы.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезон в "Формуле-1", не смог выйти во второй сегмент квалификации и стал 19-м (1.24,922). Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл показал 14-е время (1.24.230).

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье.

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