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Футбольный матч между молодежными составами "Амкара" и "Локомотива" пройдет в Перми

Спорт
24 марта, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее Российская футбольная премьер-лига запретила "Амкару" проводить игры на стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона

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ТАСС, 24 марта. Молодежные команды "Локомотива" и "Амкара" проведут матч 24-го тура первенства России по футболу в Перми, на стадионе "Звезда". Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на стадионе "Звезда" из- за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". В четверг 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву, однако, РФПЛ еще не объявила окончательное решение.

Встреча молодежных команд пройдет 30 марта, начало в 17:00 мск. Матч основных команд запланирован на 31 марта.

"Локомотив" находится на четвертом месте в турнирной таблице молодежного первенства, набрав 41 очко. Пермская команда с 27 очками располагается на 12-м месте.

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