Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елена Никитина одержала победу на чемпионате России по скелетону в Сочи

Спорт
24 марта, 11:42 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 24, марта. /ТАСС

Второе место заняла Рената Хузина, третье - Юлия Канакина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Никитина

Елена Никитина

© EPA/JAN HETFLEISCH

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скелетонистка Елена Никитина стала победительницей чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею и скелетону. По сумме двух заездов она показала результат 1 минута 54,76 секунды.

Второе место заняла Рената Хузина (1.55,64), третье - обладательница серебряной медали молодежного чемпионата мира - 2018 Юлия Канакина (1.56,11). Всего в соревнованиях участвовало 18 спортсменок.

25-летняя Никитина, на внутрироссийских соревнованиях выступающая за Москву, является действующей чемпионкой Европы. В сезоне-2017/18 в активе этой спортсменки две победы на этапах Кубка мира (в американском Парк Сити и австрийском Иглсе) и бронза декабрьского этапа в немецком Винтерберге.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и ведущие скелетонисты: Никитина, чемпион ОИ-2014 Александр Третьяков, а также Мария Орлова и Ольга Потылицына, показавшие тогда соответственно шестой и пятый результаты. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина, Орлова и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Игры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
4
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама