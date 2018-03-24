Елена Никитина одержала победу на чемпионате России по скелетону в Сочи

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скелетонистка Елена Никитина стала победительницей чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею и скелетону. По сумме двух заездов она показала результат 1 минута 54,76 секунды.

Второе место заняла Рената Хузина (1.55,64), третье - обладательница серебряной медали молодежного чемпионата мира - 2018 Юлия Канакина (1.56,11). Всего в соревнованиях участвовало 18 спортсменок.

25-летняя Никитина, на внутрироссийских соревнованиях выступающая за Москву, является действующей чемпионкой Европы. В сезоне-2017/18 в активе этой спортсменки две победы на этапах Кубка мира (в американском Парк Сити и австрийском Иглсе) и бронза декабрьского этапа в немецком Винтерберге.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и ведущие скелетонисты: Никитина, чемпион ОИ-2014 Александр Третьяков, а также Мария Орлова и Ольга Потылицына, показавшие тогда соответственно шестой и пятый результаты. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина, Орлова и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Игры.