Все билеты на первый тестовый матч на стадионе "Нижний Новгород" проданы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Все билеты на первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде проданы. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор области Дмитрий Сватковский.

Первый тестовый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 15 апреля. В нем сыграют местный "Олимпиец" и санкт-петербургский "Зенит-2" в рамках 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

"15 апреля пройдет тестовый матч, мы приняли решение предоставить в продажу около 15 тысяч билетов, все они проданы. Мы ставим задачу протестировать работу в чаше стадиона, работу логистики и транспорта. 28 апреля на втором матче мы ставим задачу вместить около 25 тысяч человек, продано уже четыре тысячи билетов. На третьем матче планируем продавать уже более 30 тысяч", - сказал Сватковский.

Сватковский добавил, что 10 мая начнется строительство сцены в фан-зоне чемпионата мира. "Нужно подготовить также зону болельщиков. Строительство сцены в ней начинаем 10 мая, а первое мероприятие там пройдет в день города (12 июня - прим. ТАСС)", - сообщил вице-губернатор.

"Это значительное для нас мероприятие, стадион - это сердце чемпионата мира в Нижнем Новгороде. Сегодня мы переходим в стадию операционного режима, готовимся к тестовым мероприятиям, на первый матч были выкуплены все билеты, и уже идут продажи на следующие игры. Благодарю Международную федерацию футбола за высокую оценку. Мы уверены, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне", - отметил представитель региона.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре встречи группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня ). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.