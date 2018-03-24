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Гуляев: организаторам игры Россия - Бразилия удалось избежать ошибок матча с аргентинцами

Спорт
24 марта, 13:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам руководителя департамента спорта и туризма Москвы, столичный транспорт перевез после встречи более 56 тысяч человек

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Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев

Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Организаторам товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу в "Лужниках" удалось избежать ошибок, допущенных на встрече россиян с аргентинцами в ноябре. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Лужники" 11 ноября приняли первый после реконструкции арены матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). Игра собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона. Товарищеский матч Россия - Бразилия (0:3), прошедший в пятницу, посетили более 59 тысяч зрителей.

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"Все прошло так, как мы и планировали, нам удалось добиться того, что хотели: во-первых, мы не повторили ошибки, допущенные 11 ноября, во-вторых, мы опробовали принципиально новую систему информирования зрителей. Нам удалось максимально быстро осуществить досмотр, не снижая при этом уровень безопасности, даже несмотря на то, что большая часть зрителей пришла на стадион в последние тридцать минут до стартового свистка. Очередей, как вы могли убедиться, на входе не было, пропускные пункты сработали очень хорошо, по окончании матча чаша стадиона полностью опустела за пять минут, а в течение сорока минут все болельщики смогли покинуть комплекс и прилегающую к нему территорию и спокойно разъехаться домой. Большое количество волонтеров помогли создать атмосферу гостеприимства и распределить пешеходные потоки, свою роль сыграли и информационные бейджи, которые мы раздавали зрителям при входе на стадион", - пояснил он.

Как сообщил Гуляев, московский транспорт (автобусы, МЦК, метро и такси) перевез после встречи более 56 тысяч человек. "Сработали все очень слаженно и достойно", - отметил он.

По словам собеседника ТАСС, встреча не поставила новые вопросы организаторам. "Принципиально было протестировать именно такой логистический порядок, который будет применен и на чемпионате мира. Матч показал, что проблем не возникло, надеемся, что во время чемпионата мира все пройдет еще лучше. Двадцати шести наблюдателям от ФИФА [Международная федерация футбола], включая главу департамента по проведению соревнований Колина Смита, еще предстоит дать свои оценки, но предварительно замечаний от ФИФА и оргкомитета нет, все прошло на высоком уровне".

"Лужники" станут главной ареной чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На стадионе состоятся четыре игры группового этапа, включая матч открытия, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.

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