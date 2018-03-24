Футболист сборной Бразилии Коутиньо назвал непростым матч против российской команды

ТАСС, 24 марта. Сборной Бразилии по футболу было непросто играть с российской командой в товарищеском матче. Об этом заявил бразильский полузащитник Филипе Коутиньо, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сборная России уступила команде Бразилии со счетом 0:3. Встреча прошла в пятницу в Москве. Коутиньо стал автором одного из забитых мячей, реализовав пенальти на 62-й минуте встречи.

"Матч со сборной России получился на самом деле очень сложным, - отметил Коутиньо. - В первом тайме нам было трудно проходить защиту российской команды, и во втором пришлось немного поменять некоторые позиции и наше расположение на поле. Это позволило команде улучшить свою игру, особенно в атаке, и мы явно прибавили в движении. Все это в совокупности и принесло нам заслуженную победу".

Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет в Берлине 27 марта против команды Германии.