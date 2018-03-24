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Футболист сборной Бразилии Коутиньо назвал непростым матч против российской команды

Спорт
24 марта, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Сборная России уступила команде Бразилии со счетом 0:3

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ТАСС, 24 марта. Сборной Бразилии по футболу было непросто играть с российской командой в товарищеском матче. Об этом заявил бразильский полузащитник Филипе Коутиньо, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сборная России уступила команде Бразилии со счетом 0:3. Встреча прошла в пятницу в Москве. Коутиньо стал автором одного из забитых мячей, реализовав пенальти на 62-й минуте встречи.

"Матч со сборной России получился на самом деле очень сложным, - отметил Коутиньо. - В первом тайме нам было трудно проходить защиту российской команды, и во втором пришлось немного поменять некоторые позиции и наше расположение на поле. Это позволило команде улучшить свою игру, особенно в атаке, и мы явно прибавили в движении. Все это в совокупности и принесло нам заслуженную победу".

Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет в Берлине 27 марта против команды Германии.

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