Не допущенный до ОИ конькобежец Кулижников считает, что смог бы побороться за медали Игр

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников, который не был приглашен на Олимпиаду в Пхёнчхане, смог бы побороться за призовые места на Играх. Об этом он заявил журналистам.

На Олимпиаде в Пхёнчхане выступили трое российских конькобежцев - Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета, от участия в Играх отказалась. Кулижников, как и другие лидеры национальной команды, приглашения на ОИ не получил.

"Олимпиаду не смотрел, видел только результаты, они обычные, будничные, никто меня не удивил так, чтобы я себе сказал, что так не смогу. Конечно, у меня были силы посоревноваться на равных. Ситуация с недопуском уже как-то отпустила, стало полегче. На Играх могли бы бежать и быстрее. Я так четыре раза за два года бегал, как победитель прошедшей Олимпиады", - заявил Кулижников.

"Желания все бросить не было, это моя работа, я здесь надолго, пока что-то не случится. Эмоционально я бодр, готовлюсь к следующему сезону и надеюсь, что такого, как в этом году, больше не повторится", - добавил он.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/2015, 2015/2016) и один раз на дистанции 1000 м (2014/2015). Кулижников является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).

"Испытывал голод по турнирам"

Кулижников также отметил, что испытывал настоящий голод по соревнованиям во время вынужденного пропуска ОИ-2018, а также отсутствия на этапах Кубка мира из-за травмы. "Самочувствие хорошее, опять травму залечивал, из-за этого на этапы Кубка мира не поехал. Сейчас все залечил и сбегал прилично, с таким результатом мог быть третьим на Олимпиаде, но адреналин там выше. Много пропустил в этом сезоне, плюс меня не пустили на главное событие в жизни, и из-за этого был голод по соревнованиям", - сказал Кулижников.

"Думал, здесь будет больше эмоционального напряжения, но я вышел крайне спокойным, даже на Кубке мира я больше волнуюсь. Если был бы на Олимпиаде, были бы другие и мотивация, и адреналин, а тут я не смог настроиться максимально. Да, я бежал с желанием, но свой предел я точно не показал", - добавил он.

"Месяц назад залечил ногу, сегодня показал хороший для себя разгон. В последнее время у меня были травмы, а когда у меня их нет, у меня все нормально, я получаю удовольствие даже от тренировок и мне хорошо, результат становится лучше. Раньше я выходил как на войну, а сейчас перерос это", - заключил спортсмен.