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Фигурист Алиев рад, что справился с тремя четверными прыжками на чемпионате мира

Спорт
24 марта, 14:43 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россиянин выполнил четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и четверной тулуп в первой половине программы, получив за прокат 170,15 балла

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Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Дмитрий Алиев доволен, что справился в произвольной программе на чемпионате мира в Милане с тремя заявленными прыжками в четыре оборота. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления.

Алиев выполнил четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и четверной тулуп в первой половине программы, получив за прокат 170,15 балла. В сумме - 252,30.

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"Я доволен, что заявил три четверных, и справился с ними, я понял, как надо настраиваться, - рассказал Алиев. - Самый важный вывод в конце этого олимпийского четырехлетия - нужно работать, несмотря ни на что. Были моменты в сезоне, когда я из-за болезней, по своей вине, что-то не успевал, догонял остальных, но спортивная жизнь короткая, нужно четко ко всему относиться, следовать регламенту. Кажется, что еще вчера я смотрел по телевизору Игры в Сочи, все очень быстро".

Фигурист отметил, что выступление на Олимпиаде перед чемпионатом мира далось ему легче. "В Милане оказалось сложнее выступать, поскольку я понимал - лидеров нет, есть за что побороться, хотя старался и не отвлекаться на эти мысли. Но не за такими прокатами и оценками я сюда ехал. На Играх было больше ощущение праздника, а после них ехал на чемпионат мира с надеждой, что тебе поможет полученный опыт - чувствовал себя уже не щенком, матерым волчонком", - рассказал фигурист.

Спортсмен отметил, что перед прокатом с утра посмотрел выступления женщин, в которых неудача постигла олимпийскую чемпионку Алину Загитову, ставшую лишь пятой. "Я смотрел сегодня прокаты, расстроен, я был уверен, что она выиграет. Алине желаю оставаться самой собой, и не вешать нос. Все хорошо, просто после Игр ей было тяжеловато", - сказал Алиев.

Чемпионат мира завершится 25 марта показательными выступлениями.

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