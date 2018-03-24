"Оренбург" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче ФНЛ

ТАСС, 24 марта. "Оренбург" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в гостевом матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Крылья Советов" не проигрывают на протяжении семи встреч подряд, для "Оренбурга" эта ничья стала первой за девять игр.

"Оренбург" набрал 61 очко и сохранил второе место, позволяющее напрямую выйти в премьер-лигу. "Крылья Советов" также имеют в активе 61 очко и идут третьими, уступая "Оренбургу" по дополнительным показателям. Лидирует с 65 очками красноярский "Енисей".

В следующем матче "Оренбург" 31 марта примет томскую "Томь", "Крылья Советов" в тот же день на выезде сыграют с "Тамбовом".