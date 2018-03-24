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Колобков: российские спортсмены могут спокойно готовиться к следующей зимней Олимпиаде

Спорт
24 марта, 15:41 UTC+3 КОЛОМНА область/ 24, марта. /ТАСС

Министр спорта РФ отметил, что конькобежный спорт является ключевой олимпийской дисциплиной

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Бобылев/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Вопрос об участии российских спортсменов в следующих зимних Олимпийских играх решен положительно. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на встрече со спортсменами и тренерами по конькобежному спорту в Коломне.

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"По сути дела, коньки - это одна пятая всех наших медалей, вид спорта является ключевым. По итогам Игр [2018] Олимпийский комитет России был восстановлен, думаю, эта тема для олимпийского движения закрыта. Мы находимся в сложных переговорах с WADA, с международными федерациями, но, думаю, мы найдем общий язык. По отношению к Олимпийским играм тема закрыта, можно спокойно готовиться к следующей зимней Олимпиаде", - сказал Колобков.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпиаде только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета.

Среди конькобежцев на Играх в Пхёнчхане выступили только трое спортсменов - Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Ольга Граф, которой Международный олимпийский комитет также предоставил приглашение, от участия в Играх отказалась. Лидеры российской конькобежной сборной, в том числе Денис Юсков, Ольга Фаткулина и Павел Кулижников, не получили приглашение на Олимпийские Игры.

Для спортсменов, не получивших приглашение на Игры в Пхёнчхане, организованы специальные Всероссийские соревнования. Турнир среди конькобежцев проходит в подмосковной Коломне.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.

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