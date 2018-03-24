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Сборная России обеспечила максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ

Спорт
24 марта, 15:59 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 24, марта. /ТАСС

Для получения максимальной квоты на следующий чемпионат мира сумма мест двух лучших фигуристов команды не должна превышать 13

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России обеспечила себе максимальную квоту в мужском одиночном катании по результатам чемпионата мира 2018 года. Таким образом, на чемпионате мира в 2019 году смогут выступить три российских спортсмена.

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В субботу проходят соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Милане. Для получения максимальной квоты на следующий чемпионат мира сумма мест двух лучших фигуристов команды не должна превышать 13. Россиянин Михаил Коляда не опустится ниже третьего места, его соотечественник Дмитрий Алиев - ниже седьмого.

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта. Следующий чемпионат мира пройдет в марте 2019 года в японской Сайтаме.

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