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РФС оштрафовал игроков сборной России Нойштедтера и Рауша за нарушение режима

Спорт
24 марта, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что игроки посетили ночной клуб после товарищеского матча со сборной Бразилии, в котором российская команда уступила со счетом 0:3

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Константин Рауш

Константин Рауш

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш оштрафованы за нарушение спортивного режима. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Футболисты сборной Бразилии
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

Ранее СМИ сообщили, что Рауш и Нойштедтер посетили ночной клуб после товарищеского матча со сборной Бразилии, в котором российская команда уступила со счетом 0:3.

"В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими, - говорится в заявлении РФС. - Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков".

"После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду", - цитирует футболистов пресс-служба РФС.

Нойштедтер остался в запасе в игре с командой Бразилии, Рауш не был включен в заявку на матч. Встреча прошла в пятницу на стадионе "Лужники" в Москве.

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