Российский фигурист Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Россиянин Михаил Коляда занял третье место на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

По сумме двух программ 23-летний спортсмен получил 272,32 балла, несмотря на то, что во время произвольного проката упал два раза. Первенствовал в мужских соревнованиях американец Натан Чен (321,40), второе место занял японец Сёма Уно (273,77), россиянин Дмитрий Алиев стал седьмым (252,30). Результаты российских фигуристов позволили обеспечить сборной России максимальную квоту (три человека) на следующий чемпионат мира.

Коляда принес сборной России первую за семь лет медаль мирового первенства в мужском одиночном катании. Предыдущим россиянином, которому удалось занять призовое место на чемпионате мира, был Артур Гачинский, завоевавший бронзу в 2011 году на турнире в Москве. Последнее золото ЧМ для российской команды в мужском катании принес Евгений Плющенко, завоевавший медаль высшего достоинства на чемпионате мира 2004 года в немецком Дортмунде.

Для Коляды мировое первенство в Милане стало третьим в карьере, ранее он выступал на чемпионатах мира в Хельсинки (2017 год, восьмое место) и Бостоне (2016-й, четвертое). В его активе две бронзы чемпионатов Европы (2017, 2018) и серебро командного чемпионата мира (2017). Коляда в составе команды олимпийских атлетов из России принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где завоевал серебро в командном турнире и стал восьмым в индивидуальных соревнованиях. Также он является двукратным чемпионом России (2017, 2018) и бронзовым призером Финала Гран-при (сезон-2017/18).

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.