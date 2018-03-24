Колобков: сборная России еще имеет время, чтобы сделать правильные выводы перед ЧМ-2018

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. У сборной России по футболу еще есть время для того, чтобы сделать правильные выводы перед стартом домашнего чемпионата мира. Таким мнением с журналистами поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу на стадионе "Лужники" российские футболисты в товарищеском матче уступили сборной Бразилии со счетом 0:3.

"Вчерашний результат, конечно, плохой. Первый тайм был обнадеживающим с учетом того, что нам противостоял соперник, который гораздо сильнее нас. Но у сборной есть еще время, чтобы сделать выводы и использовать свои сильные качества. У нас в группе бразильцев нет, там три команды, которые вполне по силам нашим футболистам, мы можем сыграть с ними успешно", - сказал Колобков.

"После игры с бразильцами не стоит делать далеко идущих выводов. Думаю, что у тренерского штаба есть достаточно мудрости, чтобы правильно оценить подготовку", - заключил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах на 12 стадионах страны с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.