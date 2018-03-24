ФК и МФК "Спартак" подписали меморандум о сотрудничестве

ТАСС, 24 марта. Футбольный клуб "Спартак" подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини-футбольным клубом в пресс-центре "Открытие-Арены". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Рад, что тот проект, который мы начинали четыре с половиной года назад по объединению всех спартаковских клубов, продолжается. Важно, что мини-футбольный клуб начинает развивать академию - это большой шаг для развития детско-юношеского футбола. Будем рады тоже рассматривать кадры, которые они будут нам поставлять. Надеюсь, больше детей будут заниматься спортом и футболом, - это хорошо", - считает вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов.

"Академия мини-футбола "Спартак" - амбициозный проект, который мы запускаем с сегодняшнего дня, планируем создать федеральную сеть школ по мини-футболу. Очень важно заниматься подготовкой резерва, прививать здоровый образ жизни молодому поколению. Для футбольного клуба это тоже будет очень полезным решением. Мы берем на себя очень важное обязательство - отсматривать по всей стране самых талантливых детишек и рекомендовать их в академию футбольного "Спартака", - добавил вице-президент мини-футбольного клуба "Спартак" Игорь Снежницкий.

Оба клуба выбрали направление сотрудничества через привлечение талантливых детей Академии по мини-футболу "Спартак" к тренировочным занятиям в Академии "Спартак" имени Федора Черенкова. Планируется проводить обмен методическими наработками, стажировку тренеров и мастер-классы. Одним из важнейших намерений двух клубов является развитие федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки "Спартака".