Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК и МФК "Спартак" подписали меморандум о сотрудничестве

Спорт
24 марта, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Оба клуба выбрали направление сотрудничества через привлечение талантливых детей Академии по мини-футболу "Спартак" к тренировочным занятиям в Академии "Спартак" имени Федора Черенкова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент ФК "Спартак" Наиль Измайлов

Вице-президент ФК "Спартак" Наиль Измайлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Футбольный клуб "Спартак" подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини-футбольным клубом в пресс-центре "Открытие-Арены". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Рад, что тот проект, который мы начинали четыре с половиной года назад по объединению всех спартаковских клубов, продолжается. Важно, что мини-футбольный клуб начинает развивать академию - это большой шаг для развития детско-юношеского футбола. Будем рады тоже рассматривать кадры, которые они будут нам поставлять. Надеюсь, больше детей будут заниматься спортом и футболом, - это хорошо", - считает вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов.

"Академия мини-футбола "Спартак" - амбициозный проект, который мы запускаем с сегодняшнего дня, планируем создать федеральную сеть школ по мини-футболу. Очень важно заниматься подготовкой резерва, прививать здоровый образ жизни молодому поколению. Для футбольного клуба это тоже будет очень полезным решением. Мы берем на себя очень важное обязательство - отсматривать по всей стране самых талантливых детишек и рекомендовать их в академию футбольного "Спартака", - добавил вице-президент мини-футбольного клуба "Спартак" Игорь Снежницкий.

Оба клуба выбрали направление сотрудничества через привлечение талантливых детей Академии по мини-футболу "Спартак" к тренировочным занятиям в Академии "Спартак" имени Федора Черенкова. Планируется проводить обмен методическими наработками, стажировку тренеров и мастер-классы. Одним из важнейших намерений двух клубов является развитие федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки "Спартака".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама