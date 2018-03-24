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Глава IBU опроверг информацию о том, что биатлонистов заставляли выступать в Тюмени

Спорт
24 марта, 17:20 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 24, марта. /ТАСС

Андерс Бессеберг отметил, что каждый биатлонист индивидуально принимал решение об участии в российском этапе Кубка мира

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ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) опроверг информацию о том, что биатлонистов заставляли выступать на этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом Андерс Бессеберг заявил на пресс-конференции во время российского этапа.

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Информацию о том, что ряд биатлонистов был вынужден выступить в Тюмени под нажимом своих национальных федераций и IBU распространил чемпион мира из США Лоуэлл Бэйли. Его соотечественники, а также биатлонисты Канады, Украины и Чехии решили отказаться от выступления в России по причине допингового скандала.

"Определенно, это нет так. Мы приглашали все национальные федерации и спортсменов квалифицироваться для участия в соревнованиях, мы не оказывали давления ни на одного спортсмена. Каждый из них сам выбирал, в каком именно этапе ему принимать участие. Так что решение об участии каждый спортсмен принимал индивидуально", - сказал Бессеберг.

"Я могу лишь напомнить вам, что у нас есть только одно официальное заявление на этот счет от национальной федерации. Канада еще в начале сезона предупредила, что не примет участие в этапе в Тюмени. Других официальных заявлений на этот счет нет. Так что никакого давления на спортсменов IBU не оказывал", - отметил он.

Этап Кубка мира проходит в Тюмени с 22 по 25 марта и является заключительным в календаре соревнований.

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