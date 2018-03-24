Антон Миранчук: сборную России по футболу в матче с бразильцами надломил первый гол

ХИМКИ /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу пропустила легкие мячи от команды Бразилии, так как после первого пропущенного гола российские игроки стали играть в более атакующий футбол. Об этом журналистам заявил полузащитник российской команды Антон Миранчук.

Российские футболисты в субботу провели тренировку на "Арене-Химки". Занятие пропустили игроки, вышедшие в стартовом составе в матче с командой Бразилии, который состоялся в пятницу на стадионе "Лужники" и завершился победой гостей со счетом 3:0, а также Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и продолжит лечение в клубе.

"Хороший первый тайм, могли забивать и хорошо играли в обороне, ведь ожидали от Бразилии такой игры, да, мы сбавили во втором тайме, но Бразилия есть Бразилия, мы стали раскрываться так как хотели забить, пропустили голы. Они получились очень ненужными, смотришь и думаешь, что ничего особенного нет, все получилось как-то легко. Наверное, подломил первый гол, сразу попытались побыстрее выскочить вперед и забить, а нас ловили на контратаках, хотя голы были и со стандартов. Первый матч всегда получается таким, надеюсь, матч с Францией будет увереннее, нужно работать над реализацией и рассмотреть свои ошибки, мы должны сыграть в другую игру", - сказал Миранчук.

Миранчук вышел на поле на 64-й минуте матча вместо Дениса Глушакова. "Неприятно выходить сразу после пропущенного гола, но ты понимаешь, что это товарищеская игра, что нужно вселить партнерам уверенность своей агрессией и действиями на поле, поэтому выходил только с такими мыслями. Понятно, что если бы я забил свой момент, брат (Алексей Миранчук - прим. ТАСС), Зобнин, то зрители бы говорили по-другому, а нам психологически было бы легче. Да, всегда обидно проигрывать, с Францией постараемся забить", - заявил футболист.

"Сборная Бразилии сильнее Аргентины (россияне уступили команде Аргентины 0:1 в товарищеском матче в "Лужниках" 11 ноября 2017 года - прим. ТАСС), здесь каждый игрок индивидуально лучше, Коутиньо и Марсело впечатлили больше всего. Он (Марсело - прим. ТАСС), конечно, защитник, но ты понимаешь, что всегда нужно ждать от них угрозы, голевого момента. Там нет слабых игроков, могут и без Неймара играть. Конечно, здорово сыграть против бразильцев, ведь еще в детстве смотрел на них только по телевизору, а сейчас на фланге Дани Алвеc попытался меня обыграть, но у него не получилось, а потом я его перекинул, так что пусть тоже делают выводы", - сказал Миранчук.

Российские футболисты сыграют с командой Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.