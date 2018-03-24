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Виролайнен назвала непонятным и скомканным свой нынешний биатлонный сезон

Спорт
24 марта, 18:20 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 24, марта. /ТАСС

Перед заключительной гонкой Кубка мира в общем зачете россиянка занимает 37-е место

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Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Текущий сезон для российской биатлонистки Дарьи Виролайнен получился непонятным и скомканным. Об этом она рассказала журналистам после гонки преследования на заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени.

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Перед заключительной гонкой Кубка мира в общем зачете Виролайнен занимает 37-е место.

"Этот сезон для меня стал каким-то непонятным, скомканным. Готовились к Олимпиаде, но она не случилась, очень обидно. Где-то были неудачи, но сейчас нахожусь на подъеме, с хорошим настроением, надеюсь, закончим сезон", - сказала Виролайнен.

В пасьюте биатлонистка заняла седьмое место, став лучшей из россиянок. Победу одержала финка Кайса Мякяряйнен.

"Я не скажу, что сейчас "летишь". Силы еще немного есть, отдаем все последнее, - добавила она. - У меня было самочувствие в феврале хорошее и я думаю, что мы бы поборолись".

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